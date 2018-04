Nuestra música lleva el mensaje de Cuba a la Cumbre

La destacada orquesta de Elito Revé y su Charangón está presente en la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú, y lleva un mensaje cubano de solidaridad a los países que batallan por su soberanía.

En exclusiva con Radio Reloj, el afamado músico afirmó que a la Cumbre de los Pueblos trae nuestra música autóctona como fieles embajadores de cubanía, y argumentó que en esa nación se conoce la agrupación hace mucho tiempo.

Mi padre Elio Revé, señaló el destacado director de orquesta, tocó en Lima como parte de varias giras internacionales, y conquistó al público peruano, por eso, puntualizó, con esta visita pretendemos revivir esos buenos momentos.

Traemos a Perú un mensaje de paz, fraternidad y solidaridad con el pueblo de Venezuela, aclaró el director del Charangón, y también con otros países que sufren una violenta arremetida neoliberal.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.