Martes y Venus en la escena cubana

Como parte de la política de intercambio cultural que genera el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Artes Escénicas, Danza Contemporánea presentará en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso el Estreno Mundial de Los amores de Marte y Venus.

Coreografía de la británica Lea Anderson y bajo el Proyecto de Islas Creativas que propicia encuentros que estimulan la creación coreográfica en Cuba, el gran evento se efectuará durante tres fines de semana entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre para celebrar el aniversario 59 de Danza Contemporánea y el aniversario 20 de la presencia del British Council en Cuba.

Lea Anderson, considerada como uno de los iconos de la danza británica, expresó en conferencia de prensa su satisfacción de trabajar con esa compañía y sus bailarines con excelentes métodos de trabajo y gran técnica. Comentó, además, su interés en emplear imágenes para que los artistas se concentren y reconstruyan esos movimientos.

Los amores de Marte y Venus sigue las instrucciones de Jonh Weber, ballet llevado a escena en el Reino Unido en 1717, pero con sentido más modernista, dijo la destacada coreógrafa británica Lea Anderson.

Añadió que la obra tiene música compuesta específicamente para la pieza y manifestó su sorpresa al percibir cómo en Cuba se entiende y se trabaja la danza:

Al respecto, el director de Danza Contemporánea de Cuba, Miguel Iglesias, expresó su gusto por el contraste entre el mundo teatral y la danza, que los bailarines muestren al ser humano con emociones y espiritualidad. En ese sentido manifestó su interés en buscar a coreógrafos tan distantes porque cada uno deja una huella y enriquece la compañía.

El estreno de Los amores de Marte y Venus se acompañará cada semana del repertorio activo de la compañía como Consagración (28, 29 y 30 de septiembre), de los franceses Christophe Beránger y Jonathan Pranlas junto a la Orquesta del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, y las dos últimas creaciones del cubano Julio César Iglesias, Coil (5, 6 y 7 de octubre) y La Segunda Piel (12, 13 y 14 de octubre).

Nombrada por Su Majestad la Reina Isabel dos, Miembro de la Orden del Imperio Británico por sus aportes a la danza durante sus más de tres décadas de intenso trabajo en el que ha desarrollado una línea estética que revolucionó la escena británica, Lea Anderson llegó a La Habana como parte del Proyecto Islas Creativas que mantienen Danza Contemporánea de Cuba y el British Council desde hace varios años.

El Proyecto promueve el intercambio entre creadores danzarios británicos y cubanos, como plataforma de promoción de habilidades y experiencias en un campo ampliamente desarrollado entre ambas naciones.

