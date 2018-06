De luto la prensa espirituana

El periodista espirituano Rafael Daniel Hernández Castellano fue inhumado en el cementerio de su natal Sancti Spíritus acompañado por colegas y pobladores de esta Villa.

Víctima de un cáncer Rafael Daniel entrego más de 40 años de los 70 vividos al periodismo al que se incorporó como corresponsal voluntario hasta formar el colectivo fundador del periódico Escambray.

Se desempeñó como reportero de Radio Sancti Spíritus, de los servicios informativos de la Televisión Cubana y fundó el canal espirituano, Centro Visión, además de colaborar con diversos medios nacionales.

Por su trayectoria personal y profesional, Rafael Daniel Hernández Castellano fue el primer periodista en recibir el Premio Provincial por la Obra de la Vida Tomas Álvarez, el máximo reconocimiento para los profesionales del sector en el territorio.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.