Lamentan fallecimiento de la actriz cubana Alicia Bustamante

La Habana, Cuba.- El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), lamenta el fallecimiento de la destacada actriz Alicia Bustamante, acaecido en La Habana el 15 de marzo de 2018.

Graduada de Maestra de Kindergarten, pasa a estudiar Pedagogía en la Universidad de La Habana. Atraída por el teatro universitario en 1956, ingresa en la Facultad de Artes y Letras donde realiza estudios de arte dramático y se gradúa de Actuación y Dirección de Teatro en 1960.

Realiza estudios de música en el actual Conservatorio de Música Amadeo Roldán. En 1963 es seleccionada para integrar el Conjunto Dramático Nacional, bajo la dirección general de Eduardo Manet.

Años después se incorpora al mítico Teatro Estudio, donde permanece hasta 1978, año en el que decide explotar sus dotes musicales en el Teatro Musical de La Habana.

Durante varios períodos trabajó en la Televisión Cubana, principalmente en telenovelas, teleplays y en programas humorísticos. Su reconocimiento en la TV se lo debe a la serie humorística La Rebambaramba, del año 1990.

Conjuntamente con esta extensa carrera teatral y apasionada siempre por el magisterio, trabajó en la Escuela de Instructores de Arte en la especialidad de Pantomima y Expresión corporal como Asistente del jefe de cátedra, profesor Pierre Chaussant (Francia), con el que había estudiado en el Conjunto Dramático Nacional.

Su vocación de docente la llevó a la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde impartió el primer curso de dirección de actores para estudiantes de realización cinematográfica.

El público cinéfilo ha podido disfrutar de su versatilidad en clásicos del cine cubano como: La muerte de un burócrata (Tomás Gutiérrez Alea); Páginas del diario de José Martí (José Massip); Un día de noviembre (Humberto Solás); Cecilia (Humberto Solás); Plaff o demasiado miedo a la vida (Juan Carlos Tabío); Adorables mentiras(Gerardo Chijona).

Llegue a todos sus familiares y amigos nuestras condolencias.

