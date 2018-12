La Original es una dama (+Video)

Manzanillo, Cuba. – Nacida hace 55 años, la orquesta Original de Manzanillo buscó desde su cuna lo más autóctono de su región, estableció un estilo y una personalidad que mantiene en Cuba y el exterior, afirmó en Bayamo, Wilfredo Pachi Naranjo.

El director de la Supercharanga de Cuba dijo que ninguna orquesta que él conozca suena como la Original, es una de las cosas más auténticas que tiene la provincia Granma, se debe a que se quedó en Manzanillo, y agregó que es de las pocas que se mantiene llenando plazas hasta el último número del concierto.

Wilfredo Pachi Naranjo indicó que la agrupación insignia de Granma se mantiene en el gusto popular, se rejuvenece con nuevos miembros que le dan frescura e imagen, mucho profesionalismo y entrega.

En la Glorieta de Manzanillo, el día 20, víspera del cumpleaños de la Original, se le rendirá homenaje a esa agrupación, cuyo director la considera una dama a la orquesta y caballeros a sus músicos.

