La Habana se viste de humor con el Aquelarre 2018

La Habana, Cuba. – Dedicado al béisbol y a la música tendrá lugar en La Habana el XXIV Festival Nacional del Humor Aquelarre 2018 entre el 1 y el 8 de julio.

Luis Enrique Amador Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, informó que en esa edición se presentarán cerca de 16 obras de estreno y la gala inagural abrirá con el espectáculo Están todos imitados, el día 1 de julio en el teatro Karl Marx, de La Habana.

Entre las actividades previas del Aquelarre está un juego de pelota el 30 de junio entre el equipo Los cómicos y Glorias del beisbol de Industriales.

También fue anunciado que le fue otorgado el Premio Nacional del Humor 2018 al actor Octavio Fernández, Churrisco y al caricaturista Pedro Méndez, como reconocimiento a una vida dedicada por entero al desarrollo del humorismo en Cuba.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.