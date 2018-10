La Colmenita festeja en Manzanillo el 10 de Octubre

La compañía infantil La Colmenita se sumó este viernes a los festejos por el aniversario del inicio de las luchas independentistas en Cuba, justo en la tierra donde hace 150 años comenzó todo lo hermoso que tenemos hoy, como lo expresaron los pequeños artistas.

En el área de La Concha, adultos e infantes disfrutaron del espectáculo y corearon El cuarto de Tula, canciones de Fórmula V, y los temas imprescindibles de Van Van, que formaron parte de Risitos de Oro y los tres ositos.

Carlos Alberto Cremata, director del elenco, expresó que para la Compañía es un honor, posiblemente el más grande que han tenido, presentarse en Manzanillo a pocos días de la celebración del aniversario del inicio de las luchas independentistas.

La Colmenita realizará otra presentación especial, en la ciudad de Bayamo, en homenaje al aniversario 150 del inicio de la Revolución cubana.

