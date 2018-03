Gana Chile Premio Casa de Musicología

La Habana, Cuba. – Por el texto El dulce reato de la música. La vida musical de Chile durante el período colonial, el chileno Alejandro Vera se alzó con el Premio de Musicología Casa de las Américas 2018.

El veredicto unánime de especialistas de Colombia, México, España, Cuba y Chile reconoce en el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile un uso sobresaliente de fuentes inéditas que, de manera exhaustiva y rigurosa, integran un cuerpo documental de grandes dimensiones.

Se confirieron dos menciones honoríficas, una de ellas para Modernidad y vanguardia en la génesis de la música para percusión en Latinoamérica. Amadeo Roldán, José Ardévol y Carlos Chávez, del cubano Léster Rodríguez Gómez.

La otra correspondió al texto Cuentos fabulosos: La música incaica y el nacimiento de la música andina como objetode estudio etno-musicológico, del peruano Julio Mendívil.

