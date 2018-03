La Habana, Cuba.- La gala de premiaciones del Festival Cuerda Viva se efectuará el próximo sábado en el teatro Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba, en La Habana, las entradas se pondrán a la venta a partir de mañana martes en la taquilla del propio coliseo de San Carlos y Peñalver al precio de 20 pesos.

Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Telmary, Chila Lyn, Luna Manzanares, Isis Flores, Raúl Paz, Polito Ibáñez, David Torrens, Tendencia, Interactivo, La Cruzada y Zona Franca, To’Mezclao y Zeus.

El popular programa de televisión fue iniciado en 2003, con el fin de acoger la música alternativa que se produce en el país, el rock and roll, rock, rap y pop.

Se trata de un espacio muy variado, dirigido a estimular la promoción y las preferencias musicales en torno a noveles agrupaciones, cuyas creaciones se erigen sobre sustratos culturales nacionales.

