Estudiantes de seis países participarán en evento de piano en Cuba

La Habana, Cuba.- Estudiantes de música de México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Cuba se alistan para asistir al evento Musicalia Internacional de Piano, a celebrarse en La Habana del 17 al 22 de junio.

Concebido como concurso competitivo para alumnos, el certamen es un espacio de intercambio y aprendizaje por la comunidad de músicos que llegan a la cita, por lo cual el programa planificó una sección especial para clases magistrales.

Existe una tradición pedagógica en la Isla y un elevado nivel académico que hace de las clases uno de los momentos más esperados por los participantes, muchos de los cuales solo vienen por ese motivo, expresó el presidente del evento, Ulises Hernández.

Dedicado a la memoria de la pedagoga y pianista cubana Teresita Junco, la cita apuesta por crear un espacio de experiencias de otras escuelas de piano y nuevos métodos de enseñanza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.