Entregan premios Fundación de la Ciudad de Santa Clara

Villa Clara, Cuba. – Los premios Fundación de la Ciudad de Santa Clara, fueron entregados en la Sala Marta Abreu del Teatro La Caridad, de la capital villaclareña, en saludo a su cumpleaños 330.

En esta XXXI edición del evento, el Premio de Poesía fue otorgado al poemario El último lector de Marx, del holguinero Moisés Mayán; mientras el de Cuento recayó en La Isla habitada, de Pedro Luis Rodríguez.

Otros galardonados con los premios Fundación de la Ciudad de Santa Clara, fueron Sigfredo Ariel, con el testimonio de música cubana Figúrate, y la escritora Taimí Diéguez, en la categoría de teatro, con Manzanas sobre la nieve.

Los autores premiados tendrán la posibilidad de publicar sus obras en la Editorial Capiro, de Santa Clara, una de las más prestigiosas del país, cuyos textos estarán a disposición del público en la próxima edición del evento.

