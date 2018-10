En defensa de la cultura cubana

Las actividades de la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de la Cultura comenzarán en La Habana, al calor de la celebración de los 150 años del inicio de nuestras luchas emancipadoras.

Más de 200 delegados de las diferentes manifestaciones del arte analizarán la defensa de la cultura cubana, la participación de los trabajadores en la economía, los sistemas de pago y de estimulación y la política salarial.

Los máximos representantes de la dirección del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano de Radio y Televisión dialogarán este jueves sobre los planteamientos de los trabajadores en el proceso de base de la Conferencia Nacional del Sindicato que concluirá el sábado.

Hoy, los delegados a la reunión disfrutarán en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso de la presentación de la compañía Danza Contemporánea y de una exposición de Zaida del Río.

