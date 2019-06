Cine cubano presente en Festival Isola del Cinema

El cine cubano estará presente durante la XXV edición del Festival Isola del Cinema, que comienza hoy en Roma, Italia, y se extiende hasta el 1ro de septiembre.

La exhibición tendrá lugar del 18 al 21 de agosto en las salas CineLab y SchermoTevere, con clásicos de la cinematografía de la Isla como Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea; y Lucía, de Humberto Solás.

Según destaca el sitio digital del evento, los filmes se restauraron por la Cineteca de Bologna, de conjunto con el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), y el apoyo de Turner Classic Movies y The Film Foundation’s World Cinema Project.

La presentación reconoce la contribución de Italia, especialmente de la Cineteca de Bologna, en la salvaguarda y valorización el patrimonio cinematográfico cubano, a la vez que exalta el lazo histórico-cultural entre ambas naciones.

