Celebrarán en Santa Clara Verbena de la Calle Gloria

Villa Clara, Cuba. – La Verbena de la Calle Gloria, considerada la fiesta tradicional de la capital villaclareña en honor a su patrona, trascenderá este 12 de agosto con variadas propuestas culturales y recreativas para todas las edades, como parte de las actividades del verano.

Esa céntrica vía se vestirá de gala, con la presentación de agrupaciones musicales del patio, a las que se incorporarán variadas ofertas gastronómicas, así como actividades deportivas dedicadas a los niños.

A la Verbena de la Calle Gloria, en Santa Clara, que en esta ocasión se extenderá a varios consejos populares, se sumarán las actividades por el Día Internacional de la Juventud; mientras que por la noche la Orquesta Aragón ofrecerá un concierto en el Parque del Carmen.

Los festejos serán propicios para esperar el advenimiento del cumpleaños 93 del líder histórico de la Revolución cubana.

