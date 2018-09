Buen cine mexicano próximamente en la Habana

Seis clásicos del cine mexicano, recién restaurados, llegarán a La Habana en copias excelentes para exhibirse del 12 al 16 de este mes en el cine Acapulco, reporta la Cinemateca de Cuba.

Una colaboración de esa entidad con la Cineteca Nacional de México hará posible este ciclo de obras de cineastas cimeros vinculados a la llamada época de oro del cine mexicano, como Emilio Fernández, alias El Indio; Julio Bracho y Rogelio A. González.

Sus cintas convergerán en el cine Acapulco en sus horarios habituales, con creaciones de realizadores de generaciones posteriores tan resonantes como Arturo Ripstein, Alberto Isaac y Nicolás Echeverría.

La muestra de cine clásico mexicano, que propone la Cinemateca de Cuba este mes de septiembre, se inaugura con la película Salón México! Ay, qué tiempos, señor don Simón!, El esqueleto de la señora Morales y Cabeza de vaca, entre otros.

