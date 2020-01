Comparece Díaz-Canel ante la prensa internacional en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba.- Tengan por seguro que nosotros ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a dejar mancillar, ni nos vamos a arrodillar, expresó este jueves el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la prensa nacional y extranjera que acompaña la visita gubernamental a Sancti Spíritus.

En un momento del recorrido nocturno que Díaz-Canel hizo por la ciudad, el grupo de reporteros lo entrevistó en la Terminal de Ómnibus Nacionales, hasta donde él había llegado para ver el moderno recinto.

Ante una pregunta de la CNN sobre la posibilidad de la reelección de Donald Trump, el mandatario cubano reiteró que estamos abiertos al diálogo con los Estados Unidos, que podemos tener una relación civilizada, como expresó el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Pero tiene que ser sobre la base de iguales, tienen que respetar nuestra soberanía, y autodeterminación, aseveró el jefe de Estado.

Díaz-Canel denunció la manera ridícula con la cual Estados Unidos casi todas las semanas aplica una sanción contra la Isla y después utiliza un lenguaje manipulador, diciendo que es para ayudar al pueblo cubano, por el contrario, no ayuda a ninguno de los dos pueblos.

Nosotros seguimos con serenidad, en medio de situaciones complejas, nos han tratado de cortar los suministros de combustible, pero la gente mantiene su compromiso. Esa es la manera, así somos los cubanos, aseguró el mandatario.

