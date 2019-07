Se podrá apreciar fenómeno astronómico en Cuba

Los amantes de la astronomía podrán apreciar mañana la oposición de Saturno, que formará junto a la Tierra y el Sol en ese instante una línea casi recta, informaron en La Habana fuentes especializadas.

Muy próximo al momento de la oposición, ocurrirá también el perigeo de Saturno en 2019, es decir, el momento del año de mayor acercamiento a la Tierra, explica una nota del Instituto cubano de Geofísica y Astronomía.

El único planeta con un sistema de anillos visible desde la Tierra, saldrá con la puesta del Sol por el lado opuesto del horizonte, y estará visible durante toda la noche y madrugada, como un objeto brillante en el cielo dentro de la constelación de Sagitario, detalla el texto.

Los especialistas señalan que el momento de la oposición y los días próximos a ella, serán los mejores para la observación del sexto planeta del Sistema Solar, al divisarse este con máximo brillo.



