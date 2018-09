Promueven en Matanzas protección de la capa de ozono

Con diversas acciones ambientales para la protección de la capa de ozono, los matanceros estimulan el conocimiento y las buenas prácticas sobre el impacto negativo de las sustancias agotadoras.

La jornada por el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono incluye la realización de charlas comunitarias, educativas en las escuelas y centros laborales, talleres de profesores guías y otras iniciativas a favor de la efeméride que se celebra el próximo 16.

Como parte de las acciones para proteger el escudo de la vida en Matanzas se exhibirán materiales audiovisuales sobre el debilitamiento de esa capa que protege a la Tierra de los dañinos rayos ultravioletas del Sol.

En el territorio el Programa pondera los impactos nocivos del agujero y estimula la participación ciudadana en la comprensión de los cambios globales del clima en las comunidades.

