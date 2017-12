Presentan en Cuba Programa de Nanociencia y Nanotecnología

La Habana, Cuba.- El Programa Nacional de Nanociencia y Nanotecnología fue presentado en esta capital por un investigador cubano en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

El objetivo general consiste en contribuir con las potencialidades de la nanociencia y la nanotecnología al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, dijo el coordinador del grupo de expertos que elaboro el programa, Luís Felipe Desdín.

Pero, específicamente prevé, entre otras acciones, generar productos y servicios de bases nanotecnológicos de muy alto valor agregado que contribuyan a nuevos productos exportables, señaló durante su exposición ante la prensa acreditada.

Asimismo, añadió, pretende desarrollar nanosensores para la detección de biomoléculas en aplicaciones biomédicas y en la detección de contaminantes y control de la calidad del agua.

También, lograr nanoestructuras con potencialidades para su empleo en calidad de principios activos y agentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, y otras relacionadas con el envejecimiento, apuntó.

De igual manera, incluye el desarrollo de nanomateriales promisorios para ser empleados en la liberación controlada de medicamentos (nanogeles, nanocápsulas, dendrímeros, liposomas, micelas, nanopartículas de carbono, conjugados polimericos, entre otros).

El Programa contempla la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en los que se integran especialistas de múltiples perfiles con vistas a que sus resultados permitan ayudar a enfrentar los desafíos de la sociedad cubana en los próximos años.

Los proyectos, cuya fecha límite de presentación seré el 15 de marzo de 2018, serán seleccionados por un comité de expertos, según su novedad, actualidad, pertinencia e impacto.

La nanociencia consiste en el estudio de los fenómenos y la manipulación de los materiales a escala atómica, molecular y macromolecular, donde las propiedades difieren significativamente de aquellas que exhibe estos a gran escala.

Por su parte, la nanotecnología es el diseño, caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas por medio del control de sus formas y dimensiones a escala nanométrica.

