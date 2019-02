Guantánamo en la Tarea Vida

En el territorio de Guantánamo se implementan varias acciones como parte de la Tarea Vida, Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, y entre ellas se encuentran las que rige la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Directivos de esa entidad mencionaron la limpieza en las márgenes del río Macaguaní, en Baracoa, con el objetivo de mitigar el efecto de las inundaciones por intensas lluvias en esa localidad vulnerable por su geografía.

Puntualizaron que también se construyeron 5 plantas purificadoras de agua en Maisí el pasado año, y que para el actual se prevé el saneamiento de más de 50 kilómetros de zanjas y ríos en la cuenca hidrógrafica Guantánamo-Guaso.

Asimismo para reducir la contaminación en la bahía del extremo oriental se llevará a cabo el mantenimiento a las estaciones de aguas albañales en Caimanera y Paraguay.

