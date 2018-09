A favor de la promoción medioambiental

La Dirección Provincial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Artemisa, convoca a participar en el VII Evento de Promotores y Grupos Ambientales Comunitarios del territorio.

Es objetivo del encuentro realizar un evento donde al igual que en años anteriores, los representantes de cada proyecto expongan en sus experiencias las acciones que desde su localidad, contribuyan a lograr un mundo mejor.

El intercambio de Promotores y Grupos Ambientales en Artemisa, será un espacio para socializar el trabajo de educación ambiental asociado a la protección, conservación y manejo sostenible de la Tierra, para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad.

Los interesados en inscribirse deberán hacerlo antes del 10 de noviembre, y podrán obtener más información con los Especialistas de las Secciones municipales del CITMA en sus localidades, o en la dirección provincial.

