Estimulan medioambientalistas la ecoprotección en Cuba

La Habana, Cuba.- El coordinador del programa de turismo sostenible del Centro Nacional de Áreas Protegidas, Elvis Milian, patentizó que las autoridades turísticas cubanas y los especialistas en medio ambiente se dan la mano en cuanto a la protección del entorno a la par de estimular los viajes de naturaleza.

Señaló que las autoridades mantienen una preocupación constante por un balance apropiado entre la protección medioambiental y la explotación de las áreas protegidas a favor del turismo de naturaleza.

Milian argumentó que su centro tiene en cuenta tanto el desarrollo de la industria de los viajes, como la capacidad de asimilarlos de los lugares más visitados.

En Cuba existen 211 áreas protegidas identificadas y de ellas casi todas, menos 4 que son Reservas Naturales, pueden emplearse en las distintas modalidades de turismo, como parques nacionales, reservas ecológicas y de fauna, entre otras.

