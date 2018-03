Este sábado sesiona el pleno de la Academia de Ciencias

Una sesión plenaria de la Academia de Ciencias de Cuba evaluará mañana, en La Habana, 72 trabajos con vistas a conceder los Premios Nacionales a los más relevantes resultados de la investigación científica en 2017.

La Doctora en Ciencias Físico-Matemáticas, la secretaria de la organización Lilliam Álvarez Díaz, explicó que las deliberaciones serán en el Paraninfo de la institución, en La Habana Vieja.

Precisó Álvarez Díaz que la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar a finales de marzo, cuando se reconocerá a los autores de las investigaciones que más se destaquen en el país por su creación científica y su aporte al desarrollo socioeconómico.

Agregó que esos últimos están encaminados a estimular que la ciencia cubana se convierta cada vez más en uno de los motores promotores del avance de todas las esferas de la sociedad.

