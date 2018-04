Cultura de seguridad, un compromiso compartido

La Habana, Cuba.- Por segunda ocasión La Habana se convertirá en la capital de la Seguridad Radiológica y Nuclear en Iberoamérica y la casa de cientos de profesionales de esa materia de la región.

Y es que del 16 al 20 próximos sesionarán los Congresos Regional de la Seguridad Radiológica y Nuclear, así como de la Asociación Internacional de Protección Radiológica.

El evento, a realizarse en el capitalino Palacio de Convenciones, contará con la presencia de personalidades y representantes de organismos internacionales vinculados al tema, quienes discutirán asuntos relacionados con el desarrollo de la mujer en el sector nuclear y la protección radiológica en la medicina.

Fue en 1988 cuando se organizó el IV Congreso, y ahora, 20 años después Cuba da nuevamente la bienvenida a los profesionales de Iberoamérica.

En el contexto del Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, que sesionará próximamente en La Habana, tendrá lugar la Expo seguridad radiológica 2018, para que organizaciones afines en el área, promuevan sus servicios y productos.

Entre las temáticas del congreso sobresalen la implementación de la dispensa en instalaciones radiactivas, y las recomendaciones para la vigilancia radiológica individual de la exposición interna en Cuba.

Varios son los centros que constituyen el soporte científico tecnológico del sistema de seguridad radiológica del país, contribuyendo a la seguridad radiología de los trabajadores, el público, los pacientes y el medioambiente.

La experiencia acumulada en ese campo les ha permitido abarcar la gestión ambiental, entidades que estarán presente en el venidero Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear.

