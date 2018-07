Cuba prioriza el uso racional de envases y embalajes

La demanda de envases y embalajes para la industria asciende este año a 721 millones de pesos, aun cuando la elevada obsolescencia tecnológica y la baja disponibilidad de moldes, troqueles y matrices atentan contra los procesos inversionistas en la producción.

La especialista principal de envases y embalajes, del Ministerio de Industrias, Juana Iris Herrera, dijo que esa cifra se incrementa en 120 millones con relación al pasado año.

Apuntó que se aseguran por la producción nacional cerca de 500 millones de pesos, que lo representa el 62 por ciento de la oferta evaluada.

Hoy la industria trabaja en un grupo de medidas económicas financieras para el uso racional de los envases y embalajes, como establecer un mecanismo de financiamiento que asegure el aprovechamiento de la capacidad instalada y la estabilidad de la producción.

