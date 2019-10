Rotundo apoyo de cubanos a Lula da Silva

La Habana, Cuba. – Más de un millón y medio de miembros de la sociedad civil cubana, de instituciones y organismos de Cuba, plasmaron sus nombres en libros de firma para exigir la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese resultado preliminar, fue dado a conocer este lunes en La Habana por Consuelo Baéza, miembro del Secretariado de la CTC, quien añadió que ese rotundo apoyo al expresidente de Brasil fue un regalo a sus 74 cumpleaños.

Apuntó que las rúbricas se realizaron en más de 33 mil 800 actos, convocados por la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y otras instuciones

De esa forma, los cubanos se unieron al reclamó mundial por el inmediato cese de la injusta prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

