Reconocen en La Habana labor de comunicadores

La Habana, Cuba. – El Buró Provincial en La Habana del Sindicato de las Comunicaciones, Informática y la Electrónica, recibió el certificado de primer lugar en la emulación nacional por el 24 de febrero, Día del Comunicador.

Mavel Díaz, secretaria general de dicho buró, recibió el estímulo de manos de Jorge Luis Perdomo, Ministro de sector, y de Marisol Fuentes, Secretaria general del Sindicato Nacional, durante el acto nacional efectuado en el Palacio Central de Computación en La Habana.

En la actividad, Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y del secretariado del Comité Central del Partido, entre otros dirigentes, entregaron a 10 trabajadores, la distinción Mario Muñoz Monroy.

Recibieron reconocimientos entidades del Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones, de la Empresa de Telecomunicaciones, de Organismos Superiores de Dirección Empresarial y de los Joven Club Computación.

