Reclaman agilizar uso de la contribución territorial

La Habana, Cuba. – Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, llamó a actuar con mayor agilidad y control de las obras que se ejecutan con el llamado uno por ciento de la contribución territorial y de los proyectos de desarrollo local.

Durante la plenaria de economía, a la que asistió Reynaldo García Zapata, Gobernador de la Capital, se informó que con parte de la contribución territorial serán reparados varios mercados, entre ellos el de 17 y K en el Vedado.

Un asunto también debatido en el encuentro fue el de las medidas disciplinarias adoptadas en el comercio y la gastronomía, especialmente aplicadas a cuadros y dirigentes que incurrieron en hechos delictivos y de corrupción.

Igualmente se informó que son prioridades para la inversión extranjera directa el transporte público, la higiene comunal, el turismo, y las producciones agrícolas y de materiales de construcción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.