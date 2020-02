Llama Ministro cubano de la Industria Alimentaria a producir más

En un recorrido por la Empresa Pesquera Industrial La Coloma, en la occidental provincia de Pinar del Río, el ministro de la Industra Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, llamó este domingo a los trabajadores de esa entidad a incrementar las producciones y entregas al mercado exterior.

El titular intercambió, entre otros, con los encargados de procesar la langosta, crustáceo denominado la Reina del Caribe, y cuyo destino principal es el continente asiático, además de las demandas nacionales.

La visita del Ministro de la Industria Alimentaria a la Empresa Pesquera La Coloma incluyó el sistema de almacenamiento y refrigeración, donde se interesó también por el mantenimiento a la flota.

Sobrino Martínez estuvo acompañado por directivos de esa entidad, y Julio César Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y el gobernador Rubén Ramos Moreno.

