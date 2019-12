Encabeza Inés María Chapman delegación cubana en Kenya

La Habana, Cuba. – La vicepresidenta del Consejo de Ministros, Inés María Chapman, arribó a Kenya para representar a Cuba en la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, a celebrarse desde hoy en aquella nación.

La delegación cubana está integrada, además, por la directora de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gisela García; el Embajador de Cuba en Kenya, Ernesto Gómez, y el Subdirector de Organismos Económicos Internacionales, Pedro Pablo San Jorge, entre otros funcionarios.

Chapman fue recibida por la embajadora Jambi Kinyungu, Representante Permanente del Gobierno de Kenya ante el Programa de Naciones Unidas conocido como UN-Habitat.

El Grupo África, Caribe y Pacífico brinda un marco para la cooperación y el comercio, así como una dimensión política que busca erradicar la pobreza en sus respectivas regiones.

