Cuba presentará Cartera de Oportunidades en feria comercial

La Habana. – Cuba lanzará su Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera en el marco de la Feria Internacional de La Habana, Fihav, a desarrollarse del 4 al 8 de noviembre.

En su cuenta en Twitter, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla, Rodrigo Malmierca, explicó que durante el foro también se presentará la tercera edición del Directorio Comercial de la República de Cuba.

La Cartera de Oportunidades forma parte de la estrategia de las autoridades de la isla para continuar promoviendo la inversión extranjera en el país.

Durante esta edición se realizará el Cuarto Foro de Inversiones, para impulsar los encuentros bilaterales entre empresarios cubanos y potenciales inversionistas extranjeros; al evento asisten, además de empresarios cubanos y extranjeros, delegaciones oficiales de otras naciones, cámaras de comercio y organizaciones afines.

