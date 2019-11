Cuba apuesta por la agroecología y alimentos sanos

La Habana, Cuba. – La Agricultura Familiar Campesina e Indígena, su rol en el desarrollo rural y en la soberanía alimentaria y la producción de semillas, destacan entre los temas que centrarán los debates hoy en el VII Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo.

El evento, con cita en el Centro Integral Niceto Pérez, de Güira de Melena, al decir de Rilma Román, una de sus organizadoras, permitirá intercambiar conocimientos y también mostrar las experiencias de los campesinos cubanos.

Señaló que este encuentro tiene gran importancia, pues a pesar de que en el mundo se habla mucho de Agroecología, prima el agronegocio dirigido por los grandes monopolios quienes obvian a los campesinos.

La funcionaria de la ANAP explicó que la Agroecología parte de los pueblos originarios y aboga porque cada vez más familias tengan acceso a alimentos saludables.

