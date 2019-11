Conmemoran fundación de Bayamo

Bayamo, Cuba. – Las actividades por los 506 años de la fundación de la Villa San Salvadorde Bayamo, que se conmemoran este martes concluyen hoy con una sesión solemne de la Asamblea municipal del Poder Popular.

Directivos de la secretaría de ese órgano, precisaron a Radio Reloj que tres personalidades de la cultura, recibirán la condición de Hijo Adoptivo de la capital de Granma, y la de Ilustre, un destacado músico bayamés.

En la sesión solemne de la Asamblea recibirán reconocimientos profesionales de la salud, el deporte, de servicios comunales y de otros sectores. Por su parte el Comité provincial de la UNEAC, conferirá su Premio Bayamo, a cuatro de sus miembros.

También se evocará la vida y obra de Carlos Manuel de Céspedes, iniciador de nuestras luchas libertarias, y de la Revolución cubana, como aseveró Fidel hace 51 años en el sitio histórico Demajagua.

