Confeccionan en Artemisa nasobucos para enfrentar Covid-19

Artemisa, Cuba. – En varios establecimientos de la Empresa de Confecciones Ariguanabo de Artemisa, elaboran nasobucos como parte de las acciones del Plan de Prevención Nacional ante la enfermedad Covid-19.

Destinados a unidades asistenciales del Ministerio de Salud Pública, esos implementos de protección se producen por Unidades Empresariales de Base en los municipios de San Antonio de los Baños, Guanajay y la ciudad capital artemiseña. Igual acción se desarrolla en talerres de la central provincia de Sancti Spíritus.

Desde Santiago de Cuba se informa que especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí transmiten información actualizada al personal médico de la provincia sobre el tratamiento a posibles pacientes con síntomas del Coronavirus o protocolo de actuación.

En esta etapa de la preparación se puntualizan las medidas correctas para el manejo del enfermo y se profundiza en el dominio de los síntomas y características del padecimiento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.