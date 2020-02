Chequea Ministro de Comunicaciones inversiones en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – Como parte de la visita gubernamental, el ministro de las Comunicaciones Jorge Luis Perdomo, chequeó en Cienfuegos el programa de informatización de la sociedad y el avance en las inversiones en el sector para el desarrollo económico y social.

El titular calificó de baja la conectividad en instituciones y entidades del territorio, indicador que se comporta en un 58 por ciento, y exhortó a revertir los atrasos en la instalación de la fibra óptica que se ejecuta en la Perla del Sur.

Jorge Luis Perdomo, evaluó en Cienfuegos el estado de la informatización de los servicios y trámites jurídicos, aspectos de vital importancia para el desarrollo del país, valorado con atraso en la provincia.

Aseveró el ministro de las Comunicaciones, que el territorio está llamado a mejorar todos esos aspectos para avanzar en la informatización, aunque mejora paulatinamente en las radio-base.

