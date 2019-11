Agradece Vicepresidente cubano apoyo de la comunidad internacional

La Habana, Cuba. – Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, agradeció el apoyo recibido por la Isla en la sede de las Naciones Unidas, en su lucha contra el bloqueo impuesto por el gobierno de Washington.

Desde su perfil en Twitter, Morales Ojeda dijo que agradecemos el apoyo y la solidaridad de los países, que se pronunciaron en la presentación en las Naciones Unidas de la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.

Igualmente, el vicepresidente del Consejo de Ministros escribió que nos mantendremos firmes a nuestros principios, sin hacer concesiones hasta alcanzar la victoria.

La resolución será sometido a votación mañana en el propio organismo internacional en Nueva York, donde la nación antillana recibe el respaldo de la inmensa mayoría de los pueblos del mundo desde 1992.

