Adán Chávez denuncia injerencia de Estados Unidos en Bolivia

La Habana, Cuba. – El embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, denunció las pretensiones de Estados Unidos de reimplantar las políticas neoliberales en el continente utilizando a las oligarquías tuteladas de la región.

El diplomático afirmó que los grandes avances socio-económicos experimentados en Bolivia en la última década motivaron el golpe de Estado que sufre esa nación, así ha ocurrido históricamente con los pueblos que comienzan a forjar su soberanía.

Recordó que desde el inicio del proyecto de liberación de los pueblos originarios, la oligarquía nacional y Estados Unidos, temerosos de perder sus privilegios en esa nación conspiraron para derrocar a su presidente indígena.

La democracia participativa, el protagonismo de los movimientos sociales, las luchas contra la discriminación de género, el crecimiento económico, entre otros son importantes victorias que Bolivia ha logrado en estos años.

