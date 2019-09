La cocina de Paquita

Vamos a referirnos a esos “poquitos” de comida que vamos guardando en el refrigerador y que en un momento determinado nos sirven para elaborar un plato.

Nunca bote una salsa que le haya quedado de un fricasé u otra preparación, porque le puede servir de base para hacer croquetas, una pasta para bocaditos y hasta una deliciosa crema.

También, cuando salcoche viandas o vegetales, guarde el agua y podrá utilizarla en una sopa o consomé o para confeccionar un arroz amarillo.

Cocinar es un arte y en sus manos está aprovechar al máximo los productos y hacer deliciosos platos para el deleite de toda la familia. Otro consejo culinario importante es que no bote el pan que se puso duro, porque le servirá, una vez rallado, para empanizar o darle cuerpo a una masa de croquetas.

Cuando le sobre de una comida un poquito de espaguetis, guárdelos y utilícelos para elaborar una pasta.

Échelos en la batidora y agrégueles un pedacito de cebolla, un ají verde o rojo, un perrito u otro pedacito de embutido y una tacita de yogurt o leche. Bátalo todo y ponga a enfriar y ya tiene una rica pasta.

También puede elaborar croquetas con algunos trocitos de carne o pollo que le hayan sobrado de otras comidas. Una vez molida la carne, póngala en un caldero con una taza de agua, condimentos y sal al gusto y cuando rompa el hervor incorpórele una taza de harina de trigo. Baje la candela y revuelva para integrar todos los ingredientes.

Añádale un chorrito de aceite y mezcle todo hasta que se separe de las paredes de la cazuela. Deje enfriar y forme las croquetas.

