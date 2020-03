Venezuela ante la amenaza de bloqueo naval

Caracas. – Venezuela enfrenta una nueva ofensiva injerencista fraguada desde Estados Unidos en contubernio con los Gobiernos de extrema derecha instalados en Brasil y Colombia.

Durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, advirtió que la administración estadounidense de Donald Trump contempla la posibilidad de establecer un bloqueo naval a la nación bolivariana.

Queremos transmitir a la comunidad nacional e internacional la nueva fase de las agresiones. Se ha desatado una táctica dentro del plan del imperialismo contra Venezuela, que los medios masivos internacionales le restan importancia, precisó Arreaza.

Al respecto, el jefe de la diplomacia denunció las recientes reuniones sostenidas por el presidente norteamericano con sus homólogos de Colombia, Iván Duque, y Brasil, Jair Bolsonaro, con una agenda centrada en el país suramericano.

