Presidente de Venezuela arriba a Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán. – El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó a Azerbaiyán, para participar en la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados.

A su llegada a Bakú, capital de la nación sede del encuentro, el jefe de Estado venezolano expresó que asiste a ese encuentro con un mensaje de dignidad, rebeldía y unidad.

Destacó además, el papel histórico que le corresponde a los miembros de esa organización, y que están en el deber de defender un mundo multipolar y pluricéntrico, donde se abren paso los movimientos de las naciones del sur.

Maduro arribó este jueves a Bakú para participar en la cumbre, durante la cual entregará la presidencia del Movimiento de Países No Alineados a Azerbaiyán y presentará los logros de su nación durante la presidencia pro témpore, período marcado por la renovación y el fortalecimiento de esa agrupación de estados.

