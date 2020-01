Lula exhorta a Bolsonaro a gobernar para todos los brasileños

Brasilia, Brasil.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva exhortó hoy al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro a que gobierne pensando en el bien y en la mayoría del pueblo brasileño.

Lula insistió en que el excapitán del Ejército tiene la obligación de gobernar pensando en el bien, en el ser humano, en los más pobres, en el país, en la soberanía, en los estudiantes y en los trabajadores.

El exdirigente obrero al analizar el primer año del gobierno de Bolsonaro, consideró que el político de extrema derecha todavía se comporta como un candidato en campaña, pues el exmilitar debe dejar de hacer mensajes para sus seguidores y gobernar.

Lula salió de la cárcel en noviembre pasado, luego que un juez dictó la orden de libertad, atendiendo a la solicitud de su defensa motivada por la decisión del Supremo Tribunal Federal que derrocó la ejecución de sentencia tras la condena en segunda instancia.

