La paz pasa por el respeto a la soberanía, afirma Evo Morales

Argentina. – El presidente depuesto de Bolivia Evo Morales, aseguró que la paz pasa por el respeto a la soberanía de los Estados, en alusión a los diferentes conflictos bélicos que se desarrollan en el planeta.

En su perfil personal de Twitter, el exmandatario agregó que la paz también se garantiza con el respeto a la identidad de los pueblos y equidad garantizada para todos los grupos poblacionales.

La paz mundial se ha visto seriamente alterada con la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos a raíz de la muerte, en Iraq, del general Qasem Soleimani el 3 de enero, producto de un ataque aprobado por el presidente Donald Trump.

El primer mandatario indígena de la nación andina dimitió del cargo como resultado de un informe parcial de la Organización de Estados Americanos que cuestionó los resultados las elecciones presidenciales bolivianas, donde se impuso por mayoría en la primera vuelta.

