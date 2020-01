Gobierno golpista de Bolivia rompe relaciones con Cuba

La Paz, Bolivia. – Los usurpadores del poder en Bolivia, encabezados por la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, anuncian la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba.

El anuncio lo hizo el canciller interino Yerko Núñez y con ello se profundiza el cambio de política internacional del gobierno de Áñez tras el golpe de estado consumado en contubernio con el gobierno imperialista presidido por Trump.

En el comunicado dado a conocer por la cancillería del país suramericano se alega como excusa, la respuesta del Canciller cubano a las falacias de ese gobierno contra los médicos cubanos quienes, consagradamente, trabajaron allí.

Curiosamente, el anuncio de suspensión de relaciones con Cuba ocurre después que el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, anunciara que Washington enviará a Bolivia un embajador, por primera vez en más de una década.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.