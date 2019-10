En Serbia delegación de alto nivel de Cuba

La Habana, Cuba.- La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Ana María Marí Machado, llegó a la ciudad de Belgrado al frente de una delegación para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria.

Hoy, Marí Machado y sus acompañantes rindieron homenaje al expresidente, mariscal Josip Broz Tito, y depositaron una ofrenda floral sobre el cubo de mármol blanco que guarda sus restos en la Casa de las Flores, aledaña al Museo de Historia de Yugoslavia.

De inmediato, se integrarán a los trabajos preliminares de la máxima reunión, cuya inauguración solemne será esta noche, con la asistencia de representantes de los parlamentos de 178 Estados y 12 asambleas legislativas regionales.

Esta organización, fundada en 1889 en Paris, tiene su sede en Ginebra y se le otorgó el estatuto de observador permanente en Naciones Unidas.

