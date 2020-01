Convenio Cuba-Venezuela ejemplo de cooperación bilateral.

Caracas, Venezuela.- La vigésima Comisión Intergubernamental del Convenio Cuba-Venezuela que durante cuatro días sesionó en esa nación suramericana, reafirmó los lazos históricos entre ambos países.

Durante la clausura del encuentro, el presidente venezolano Nicolás Maduro señaló que la cooperación se basa en los intereses históricos trazados por Simón Bolívar y José Martí, durante la liberación de los pueblos de América Latina.

El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, afirmó que esa reunión fortalece ese convenio, el cual tiene una gran trascendencia por celebrarse en medio de una compleja situación para ambos países.

La ocasión fue propicia para afianzar las relaciones en materia de turismo y comercio exterior, áreas menos explotadas en este momento, así como el relanzamiento del Petrocaribe, el cual posibilita a sus países miembros adquirir petróleo venezolano a precio preferencial.

