Anuncian retirada de Bolivia del ALBA

La Paz, Bolivia. – La canciller del Gobierno de Bolivia emanado del golpe de Estado, Karen Longaric, informó el retiro del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.

En la decisión, incluyó también el cese del 80 por ciento de los embajadores designados en el mandato constitucional de Evo Morales que, en opinión de la titular de Relaciones Exteriores, fueron designados por criterios políticos.

Las declaraciones de Longaric, llegan un día después de que el ministro de la cartera, Diego Pary, manifestara desde Nicaragua, donde participó en una reunión extraordinaria del Consejo Político de la ALBA, que seguiría ejerciendo.

La víspera, en el Consejo Político del ALBA, Pary ratificó que Evo Morales renunció a la presidencia del Estado Plurinacional bajo presión, pues no estaba dispuesto a ser responsable de la muerte de bolivianos y para proteger a los movimientos sociales.

