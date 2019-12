A contrarreloj para salvar al planeta Tierra

Madrid, España. – Presidentes, ministros de de medio ambiente, ecologistas y comunidad científica, sensibilizados con la actual crisis climática, buscarán desde hoyconcretar más acciones para proteger el planeta.

La XXV Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se desarrollará hasta el día 13 en Madrid, España, en medio de una situación límite en el tema ambiental.

Tiempo de acción es el lema central de la cita y de hecho no se puede esperar más: en el último año, la temperatura ha sido 0,56 grados Celcius más alta que la media de los 30 años anteriores.

La Conferencia de las Partes o COP 25, como también se denomina el mayor evento sobre el clima, tiene el objetivo de ultimar detalles para la puesta en marcha del Acuerdo de París, cuyos postulados deben ponerse en práctica a partir del próximo año, tras finalizar el Protocolo de Kioto.

