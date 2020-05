Estampas habaneras: El cementerio de Colón

La Habana, Cuba. Uno de los lugares más céntricos de la capital cubana es el cementerio Cristóbal Colón, que está ubicado en la unión de las calles Zapata y Doce, en la barriada de El Vedado.

Por su situación geográfica, algunos toman el sitio como referencia para indicar la distancia de algún lugar.

Llama la atención su majestuosa portada de cantería, de 34 metros y 40 cmde largo; dos metros y medio de espesor y la altura total incluye al grupo escultórico que lo remata.

La entrada del cementerio está protegida con rejas de hierro, que se completan con alegorías y símbolos, tomados de varias culturas.

Cinco lustros después de terminadas las obras de la portada, el escultor cubano José Vilalta instaló en la parte superior dos alto-relieves que representan la resurrección de San Lázaro y la Crucifixión de Jesucristo.

El cementerio de Colón tiene más de 130 años de edificado y, por sus dimensiones, se le considera el mayor de los más de 15 que existen actualmente en la capital cubana.

En el mes de febrero de 1987 fue declarado Monumento Nacional en atención a sus múltiples valores, desde el punto de vista arquitectónico, escultórico y significación histórico-cultural.

Vale destacar además que a este cementerio habanero se le considera uno de los tres más importantes del orbe, junto al de Staglieno, de Génova, en Italia, y el Montjuic , de Barcelona, en España.

Como dato curioso vale señalar, que este es el único cementerio de Latinoamérica que lleva el nombre del navegante Cristóbal Colón, quien arribó por primera vez a Cuba en el mes de octubre de 1492.

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que en La Habana se inició relativamente tarde la creación de los cementerios públicos, pues hasta los primeros años del siglo XIX se daba sepultura a los cadáveres en las iglesias.

El Cementerio de Colón es el más antiguo de La Habana y abarca una extensión de 56 hectáreas.

En nuestros días, este camposanto es famoso en Cuba y más allá de nuestras fronteras acuáticas, por las diversas obras de arte funerario realizadas en el lugar a cargo de renombrados artistas de la plástica, que trabajaban el mármol y otros materiales apropiados para la intemperie.

La llamada Galería de Tobías es el sepulcro más antiguo del cementerio de Colón, que poco tiempo después de inaugurado el camposanto fue clausurado en 1878.

