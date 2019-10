Perfecciona Cuba la educación técnica y profesional

La Habana, Cuba. – La enseñanza técnica y profesional en Cuba para el presente curso escolar, incluye novedosos avances metodológicos para su perfeccionamiento, que cumplen con el cronograma general aprobado por el Ministerio de Educación.

En aras de lograr una mejor enseñanza práctica, se implementan actividades en los politécnicos seleccionados por provincia, y se trabaja en el proyecto educativo institucional y de grupo.

Además, se mantienen las comisiones de trabajo en todo el país para mejorar las propuestas de planes y programas de estudio para las especialidades de Técnico Medio, y para las escuelas de oficios.

Este trabajo de perfeccionamiento se caracteriza por la participación de docentes y técnicos de la producción en la revisión y propuestas de perfiles ocupacionales, contenidos, habilidades, objetivos de la formación, programas de estudio y orientaciones metodológicas.

