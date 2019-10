Nuevos avances en la enseñanza técnica y profesional

La Habana, Cuba. – La enseñanza técnica y profesional en Cuba, incluye en el presente curso escolar, una mayor atención metodológica a los centros de capacitación.

Como parte de ello, se realizan cursos de capacitación destinados a la población y al sector no estatal, divididos en tres ciclos; el pasado verano 2019, esos talleres de formación que brinda la enseñanza técnica y profesional, contaron con más de 26 mil participantes.

Contabilidad y sistema tributario, además de las técnicas aplicadas en construcción, mecánica, transporte e industria agropecuaria, son algunas de las temáticas que abordan los cursos que se ofrecen.

Asimismo, cuestiones prioritarias como servicios gastronómicos, marketing y buenas prácticas de refrigeración, comercio electrónico, telefonía celular, sistemas informáticos y automatización, también se incluyen entre los temas tratados.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.